KOZP trekt demonstratie bij landelijke sinterklaasintocht Texel terug, beterschap beloofd

Komende zaterdag is er toch geen demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de sinterklaasintocht van Texel. Eerder kondigde de actiegroep aan te demonstreren bij de landelijke intocht, omdat er nog zwarte pieten aanwezig zouden zijn. De burgemeester van Texel belooft beterschap.

Volgens de actiegroep zou er in de toekomst op het eiland een inclusievere invulling worden gegeven aan de intochten. Volgens KOZP kunnen de richtlijnen van de NTR, die roetveegpieten gebruikt, 'de karikatuur' in de toekomst niet voorkomen. De burgemeester zou dat nu wel schriftelijk hebben vastgelegd.

Yerseke

KOZP pleit voor een racismevrije sinterklaasintocht en zegt dat dit hun laatste jaar van actievoeren is. Het protest in de Zeeuwse plaats Yerseke gaat nog wel door door, omdat de gemeente vorig jaar geen gehoor aan hun eisen gaf en er nog steeds zwarte pieten zijn.

Vorig jaar ging het nog flink mis in Yerseke, toen werden er mensen aangehouden voor het gooien van voorwerpen: