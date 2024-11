KOZP ziet af van verdere demonstraties bij komende sinterklaasintochten

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd af te zien van geplande demonstraties bij aankomende sinterklaasintochten. Volgens de actiegroep hebben intochtcomités en gemeenten de afgelopen weken "massaal de stap gezet naar een inclusieve sinterklaasintocht". Hierdoor zijn alle demonstraties die gepland stonden tot 5 december geannuleerd, aldus KOZP.

Tijdens de intocht in Yerseke was er veel politie op de been om de KOZP-demonstranten te beschermen tegen een grote groep tegenbetogers. Op de bovenstaande beelden is te zien hoe dat ging.

De actiegroep stuurde onlangs brieven naar gemeenten waar voorgaande jaren nog te zwart geschminkte pieten te zien waren. Daarop volgden vele gesprekken, wat er volgens KOZP toe heeft geleid dat "met tientallen intochtcomités en gemeenten een overeenkomst is bereikt voor een inclusief sinterklaasfeest". De actiegroep zegt dat er op 28 plekken in het land een concrete toezegging voor verandering is gedaan.

Welke plaatsen dat zijn, brengt KOZP niet naar buiten. "Om de intochtcomités in alle rust de verandering door te laten zetten en gelet op de mogelijke intimidaties van tegenstanders van verandering geven we de namen niet vrij", zegt voorman Jerry Afriyie. "Wel staat het de comités en gemeenten vrij om het zelf naar buiten te brengen."

De actiegroep heeft onder meer afgesproken dat bij de intochten dit jaar zoveel mogelijk de lijn van het Sinterklaasjournaal en het door KOZP opgestelde convenant wordt gevolgd. Volgend jaar wordt er gekeken hoe het is gegaan en wat er nog nodig is om uiterlijk in 2025 een "veilige en inclusieve intocht" te hebben. "Zoals gebeurt op veel plekken in Nederland."

'Ruimte en rust'

Door niet meer te gaan demonstreren, wil KOZP "ruimte en rust geven om de toezeggingen door te voeren". "Het standpunt van KOZP is altijd geweest: demonstreren is geen doel maar een middel om verandering te bewerkstelligen. Omdat we nu op basis van gesprekken tot een inclusieve intocht kunnen komen, is demonstreren voor KOZP niet nodig." De actiegroep erkent dat het aanpassen van de kleur van de pieten voor de gemeenten en organiserende comités niet altijd makkelijk is, "rekening houdend met de achterban en mogelijke intimidatie".

Vorig weekend werd er wel gedemonstreerd bij de intochten in het Zuid-Hollandse Middelharnis en het Zeeuwse Yerseke. In beide plaatsen waren ook tegendemonstraties van mensen die zich tegen KOZP keerden.

ANP