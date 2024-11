Gemeente last extra raadsvergadering in om onrustige intocht Yerseke

Nu de rust is teruggekeerd in het Zeeuwse Yerseke, waar afgelopen weekend de Sinterklaasintocht bijzonder onrustig verliep, is er in de gemeente Reimerswaal een extra raadsvergadering aangekondigd. Die zal donderdagavond gaan plaatsvinden. Bij de ongeregeldheden werden vier personen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Burgemeester José van Egmond, politie en het Openbaar Ministerie zijn allemaal aanwezig. Van Egmond zal uitleg geven over het gevoerde beleid tijdens de intocht, de andere twee partijen zijn er om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Opruiing

De Zeeuwse plaats maakt nog steeds gebruik van volledig zwart geschminkte pieten bij de intocht. Daarom stonden er ongeveer twintig activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), met daar tegenover een kleine honderd tegendemonstranten die probeerden de antiracismeactie te verstoren.

Twee mannen en een 14-jarige jongen werden aangehouden voor het gooien van stenen, vuurwerk en eten. De vierde persoon werd aangehouden voor opruiing. Alle vier hebben ze een geldboete gekregen waarvan de hoogte deze week bekend wordt. Er was een noodbevel afgekondigd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP