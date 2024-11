Drie aanhoudingen in Yerseke voor gooien stenen, eieren en appels naar KOZP

De ongeveer twintig actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die zaterdagmiddag demonstreerden bij de intocht van Sinterklaas in Yerseke, zijn vertrokken uit het Zeeuwse dorp. Op het protest van KOZP in Yerseke waren ook enkele honderden tegendemonstranten afgekomen. Zij bekogelden de actievoerders van KOZP met eieren, stenen en appels. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat drie mensen zijn aangehouden.

Ook in Middelharnis stonden de KOZP-betogers zaterdag aan een kant van de haven waar Sinterklaas aankwam, om te demonstreren tegen de aanwezigheid van volledig zwart geschminkte pieten bij de intocht, zoals je ziet in bovenstaande video.

Vanwege mogelijke "ordeverstoorders" had de gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, eerder op zaterdag een noodbevel afgekondigd. Die houdt onder meer in dat mensen weg moeten gaan uit Yerseke en omgeving als de politie hen daartoe oproept.

Een verslaggever van het ANP zag dat de demonstranten iets na 14.00 uur door de politie werden begeleid naar hun bus, die inmiddels is vertrokken.

Hart van Nederland/ANP