Angst voor onrust in Middelharnis door KOZP-protest bij intocht Sinterklaas

Het is bijna net zo een traditie als de intocht van de Goedheiligman zelf, een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Aankomende zaterdag is de actiegroep aanwezig bij de intocht in Middelharnis, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Dit bevestigt KOZP-leider Jerry Afriyie. Het blijft vooralsnog onduidelijk of de actiegroep ook in andere plaatsen actie zal voeren. Afriyie wil daar nog geen verdere informatie over geven.

Het intochtcomité in het Zuid-Hollandse De Lier houdt nog geheim welke kleur de pieten dit jaar hebben. In de video hierboven leggen ze uit waarom.

De gemeente Goeree-Overflakkee neemt intussen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid tijdens het kinderfeest te garanderen. Er wordt nauw samengewerkt met de organisatie van de intocht, politie en andere hulpdiensten om "alles op alles te zetten voor een goed verloop", aldus de gemeente. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukt dat er signalen zijn ontvangen van mogelijke tegenstanders die het protest willen verstoren.

"Ik roep iedereen op om vooral geen onrust te veroorzaken", waarschuwt burgemeester Grootenboer-Dubbelman. "Dit kinderfeest is absoluut niet de plek voor spanningen, ongeregeldheden of geweld." De burgemeester hoopt op een vredige intocht zonder incidenten, zodat kinderen volop van het feest kunnen genieten.

Meerdere gemeenten

KOZP heeft eerder dit jaar ruim dertig brieven gestuurd naar gemeenten waar nog gebruik wordt gemaakt van zwart geschminkte pieten. Deze week werd bekend dat de actiegroep afziet van demonstraties in De Lier en 's-Gravenzande (gemeente Westland). De lokale sinterklaascomités toonden zich opgelucht dat de intochten daar zonder protesten kunnen plaatsvinden.

In De Lier moest de politie vorig jaar ingrijpen bij de sinterklaasintocht, nadat voorstanders van Zwarte Piet KOZP-demonstranten bekogelden met eieren, vuurwerk en blikjes. "We willen dat het rustig verloopt voor de kinderen", zei een woordvoerder van de sinterklaascomités toen.

Afriyie benadrukt dat KOZP de afgelopen tijd veel "constructieve gesprekken" heeft gevoerd met verschillende gemeenten. Volgens hem zijn op dit moment nog enkele gesprekken gaande, waarmee hij hoopt op een verdere dialoog rondom de pietendiscussie.