Yerseke bereidt zich voor op protest KOZP rond sinterklaasintocht

Yerseke bereidt zich voor op protest zaterdag rond de intocht van Sinterklaas. Dat laat waarnemend burgemeester Jan Luteijn van de Zeeuwse gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, weten.

Eerder kondigde Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aan dat de actiegroep in Yerseke wil demonstreren. De gemeente houdt ook rekening met een tegendemonstratie. Vorig jaar werd er ook in Yerseke gedemonstreerd door zo'n twintig actievoerders van KOZP. Zij werden onder meer belaagd met eieren en enkele honderden tegendemonstranten probeerden het protest te verstoren. De politie moest daarbij ingrijpen.

Volgens Luteijn is er nog geen officiële kennisgeving binnen van het protest. "Op dit moment kan ik nog niet beoordelen wat de vervolgstappen gaan zijn. Ik heb nog te weinig informatie." Desondanks begint de gemeente al wel met de voorbereidingen.

Vorig jaar liep het uit de hand bij protesten in de Zeeuwse plaats:

0:50 Vier aanhoudingen in Yerseke voor gooien stenen, eieren en appels naar KOZP

KOZP heeft ook een demonstratie aangekondigd op Texel, waar de landelijke aankomst van Sinterklaas zaterdag is. De NTR werkt al enkele jaren met roetveegpieten en het sinterklaascomité op het Waddeneiland zegt dit ook te doen. Een woordvoerder van het comité liet weten dat dit jaar op Texel voor het eerst ook andere pruiken worden gebruikt. Volgens de actiegroep zijn zowel in Yerseke als op Texel nog zwarte pieten te zien. Daarbij baseert de organisatie zich op meldingen van vorig jaar.

Kick Out Zwarte Piet pleit voor een racismevrije sinterklaasintocht. De organisatie voert dit jaar voor het laatst actie.