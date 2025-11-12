Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Sinterklaasintocht Yerseke afgeblazen om aangekondigde demonstratie KOZP

Sinterklaasintocht Yerseke afgeblazen om aangekondigde demonstratie KOZP

Evenementen

Gisteren, 22:49

Link gekopieerd

Het Sinterklaascomité van Yerseke heeft besloten de gehele sinterklaasintocht in te trekken aankomende zaterdag. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had een paar dagen geleden aangekondigd om naar de Zeeuwse plaats te komen voor een demonstratie. Vanwege de veiligheidsrisico's heeft het comité besloten de stekker eruit te trekken.

Volgens hen kan de intocht niet op een veilige manier plaats vinden vanwege landelijke dreiging van meerdere actiegroepen en de mogelijke risico's die dat met zich meebrengt. Dat schrijft het comité in een verklaring op Facebook. "We vinden de risico's te groot voor kinderen, bezoekers en vrijwilligers." De Pietendisco gaat eveneens niet door. Mensen met een kaartje moeten de Facebook-pagina van de organisatie in de gaten houden.

Om de tafel

De organisatie snapt de emotie en teleurstelling, maar wil benadrukken begrip te hebben voor de moeilijke keuze. "We willen iedereen met klem waren om de huidige situatie te respecteren en het dorp rustig te houden."

Vorig jaar liep de intocht in de Zeeuwse plaats uit de hand bij de intocht van de sint:

Vier aanhoudingen in Yerseke voor gooien stenen, eieren en appels naar KOZP
0:50

Vier aanhoudingen in Yerseke voor gooien stenen, eieren en appels naar KOZP

Sinterklaascomité Yerseke gaat voor volgend jaar met de gemeente om de tafel om tot een passende vorm van de intocht te komen. "Samen blijven we bouwen aan een feest dat verbindt, verwondert en waar ieder kind met een glimlach naar uit kan kijken.

Texel

Het nieuws komt op de dag dat KOZP besloot geen demonstratie meer te houden bij de landelijke intocht zaterdag op Texel.  Volgens KOZP kunnen de richtlijnen van de NTR, die roetveegpieten gebruikt, 'de karikatuur' in de toekomst niet voorkomen. De burgemeester van het Waddeneiland zou dat nu wel schriftelijk hebben vastgelegd.

Door Jamie van Velzen

Lees ook

KOZP trekt demonstratie bij landelijke sinterklaasintocht Texel terug, beterschap beloofd
KOZP trekt demonstratie bij landelijke sinterklaasintocht Texel terug, beterschap beloofd
KOZP houdt 'laatste demo' tegen zwarte piet op Texel en in Yerseke
KOZP houdt 'laatste demo' tegen zwarte piet op Texel en in Yerseke
Yerseke bereidt zich voor op protest KOZP rond sinterklaasintocht
Yerseke bereidt zich voor op protest KOZP rond sinterklaasintocht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.