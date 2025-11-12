Sinterklaasintocht Yerseke afgeblazen om aangekondigde demonstratie KOZP

Het Sinterklaascomité van Yerseke heeft besloten de gehele sinterklaasintocht in te trekken aankomende zaterdag. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had een paar dagen geleden aangekondigd om naar de Zeeuwse plaats te komen voor een demonstratie. Vanwege de veiligheidsrisico's heeft het comité besloten de stekker eruit te trekken.

Volgens hen kan de intocht niet op een veilige manier plaats vinden vanwege landelijke dreiging van meerdere actiegroepen en de mogelijke risico's die dat met zich meebrengt. Dat schrijft het comité in een verklaring op Facebook. "We vinden de risico's te groot voor kinderen, bezoekers en vrijwilligers." De Pietendisco gaat eveneens niet door. Mensen met een kaartje moeten de Facebook-pagina van de organisatie in de gaten houden.

Om de tafel

De organisatie snapt de emotie en teleurstelling, maar wil benadrukken begrip te hebben voor de moeilijke keuze. "We willen iedereen met klem waren om de huidige situatie te respecteren en het dorp rustig te houden."

Vorig jaar liep de intocht in de Zeeuwse plaats uit de hand bij de intocht van de sint:

0:50 Vier aanhoudingen in Yerseke voor gooien stenen, eieren en appels naar KOZP

Sinterklaascomité Yerseke gaat voor volgend jaar met de gemeente om de tafel om tot een passende vorm van de intocht te komen. "Samen blijven we bouwen aan een feest dat verbindt, verwondert en waar ieder kind met een glimlach naar uit kan kijken.

Texel

Het nieuws komt op de dag dat KOZP besloot geen demonstratie meer te houden bij de landelijke intocht zaterdag op Texel. Volgens KOZP kunnen de richtlijnen van de NTR, die roetveegpieten gebruikt, 'de karikatuur' in de toekomst niet voorkomen. De burgemeester van het Waddeneiland zou dat nu wel schriftelijk hebben vastgelegd.