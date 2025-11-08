Terug

KOZP houdt 'laatste demo' tegen zwarte piet op Texel en in Yerseke

Vandaag, 10:20 - Update: 32 minuten geleden

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kondigt aan op 15 november te demonstreren bij de sinterklaasintochten in Yerseke en op Texel. Volgens de actiegroep, die dit jaar voor het laatst actief is, zijn daar nog steeds zwarte pieten aanwezig. KOZP pleit voor een racismevrije sinterklaasintocht en zegt dat dit hun laatste jaar van actievoeren is.

De organisatie voerde gesprekken met tien gemeenten en intochtcomités over het uiterlijk van de pieten. Daarbij werd volgens KOZP een overeenkomst bereikt over een inclusief sinterklaasfeest. “Het leek erop dat demonstraties dit jaar niet nodig zouden zijn,” meldt de actiegroep. “Maar wij werden erop gewezen dat in Yerseke en Texel nog steeds sprake is van zwarte pieten. Daarom gaan wij ook dit jaar voor het laatst de straat op.”

Tijdens de intocht in Yerseke vorig jaar was er veel politie op de been om de KOZP-demonstranten te beschermen tegen een grote groep tegenbetogers:

Landelijke intocht op Texel

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op Texel en wordt uitgezonden door de NTR. Die werkt sinds enkele jaren met roetveegpieten.

KOZP zegt op sociale media dat de actiegroep vorig jaar aan mensen heeft gevraagd het te melden als ergens nog zwarte pieten aanwezig waren of als de verandering naar roetveegpieten nog niet volledig was doorgevoerd. "We hebben toen ook meldingen ontvangen over Texel", aldus de actiegroep.

Door ANP

