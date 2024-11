KOZP uit kritiek op te donkere roetveegpieten in Sinterklaasjournaal: 'Zwarte Piet-light'

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vindt dat de roetveegpieten in het Sinterklaasjournaal soms nog te veel gelijkenissen vertonen met Zwarte Piet. "We hebben de NTR en het Sinterklaasjournaal de afgelopen jaren gevolgd en zien dat sommige roetveegpieten, door de vele roetvegen, nauwelijks te onderscheiden zijn van Zwarte Piet," zegt Jerry Afriyie, voorman van KOZP. "Veel gemeenten nemen dat slechte voorbeeld over."

In de afgelopen weken heeft de actiegroep afspraken gemaakt met 28 gemeenten en intochtcomités om sinterklaasintochten inclusiever te maken. Volgens KOZP ervaren intochtcomités echter verwarring door het gebrek aan een duidelijke lijn bij de NTR, de omroep die het Sinterklaasjournaal produceert. "Doordat de NTR geen vaste keuze maakt voor het uiterlijk van de roetveegpiet, blijft de verandering soms hangen bij wat wij noemen een 'Zwarte Piet-light'."

Afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas aan in Vianen, het was daar toen gezellig druk. Zie die beelden bovenaan dit artikel.

Duidelijkheid

De actiegroep wil hierover in gesprek met de NTR om duidelijkheid te creëren en verdere stappen te zetten richting een inclusieve viering.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP