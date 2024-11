Gemeente Vianen kijkt terug op 'fantastische' sinterklaasintocht: 25.000 mensen langs route

De landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen heeft zaterdag maar liefst 25.000 mensen getrokken. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 20.000 bezoekers waarop de gemeente Vijfheerenlanden had gerekend. "We kijken terug op een fantastische intocht, het is allemaal heel goed verlopen", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Voorafgaand aan de intocht gaf burgemeester Sjors Fröhlich toe dat hij toch wat zenuwen voelde voor de komst van de goedheiligman. In de bovenstaande video legt hij uit waarom.

De goedheiligman arriveerde rond het middaguur in de historische vestingstad Vianen, waar burgemeester Sjors Fröhlich hem hartelijk verwelkomde. Na de aankomst maakte Sinterklaas een wandeltocht door de drukbezochte binnenstad. De sfeer was feestelijk en warm, aldus de organisatie.

Hoewel de aankomst geslaagd was, verliep de reis niet zonder hobbels. Kort voor aankomst liep de stoomboot vast bij een brug, waardoor de route aangepast moest worden. De boot voer uiteindelijk eerst naar Ameide, een ander dorp in de gemeente Vijfheerenlanden, voordat hij in Vianen aanmeerde. "We zijn heel blij dat de sint ondanks alle tegenslag toch is gekomen", vertelt de woordvoerster.

Geen problemen of demonstraties

Ondanks de grote toeloop verliep de intocht zonder noemenswaardige incidenten. Volgens de gemeente was het rondom de aanlegplaats van de stoomboot op sommige momenten wel erg druk, maar er hoefden geen afzettingen ingesteld te worden. In tegenstelling tot Middelharnis (Zuid-Holland) en Yerseke (Zeeland) waren er geen demonstraties.