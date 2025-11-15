Sinterklaas zet voet aan wal op Texel, honderden kinderen dolenthousiast

Sinterklaas is zaterdagmiddag veilig aangekomen op Texel. Hoewel het begin van de middag nog spannend was of hij zou kunnen aanleggen in de haven, zette de Goedheiligman rond 12.30 uur voet aan wal. Daarmee is het startschot gegeven voor weken vol chocoladeletters, pepernoten en schoencadeautjes.

Voorafgaand aan de intocht waren er opnieuw de nodige problemen op de stoomboot. Zo was het licht van de vuurtoren op Texel kapot, waardoor het schip in het donker de weg niet kon vinden. Ook meldden de pieten dat ze een zeemonster hadden gespot. Zaterdag bleek dat 'monster' een zeehond te zijn die juist de aandacht van de pieten probeerde te trekken.

Zeehond leidde de weg

De zeehond was eerder deze week vrijgelaten uit de zeehondenopvang op Texel, zo was te zien in Het Sinterklaasjournaal. Het dier zwom voor de stoomboot uit en leidde de weg via de zogenoemde zeehondenroute naar Texel. Zo konden Sint en de pieten, ondanks een kapotte vuurtoren, toch veilig op Texel aanmeren.

Bij aankomst op het eiland werd Sinterklaas welkom geheten door burgemeester Mark Pol. De goedheiligman vond het er "fantastisch" uitzien en zei "enorm benieuwd" te zijn. "Dag allemaal, dag Texel", riep de Sint enthousiast. Het waaide wel stevig op het Waddeneiland. Er stond, zoals Sinterklaas het zelf stelde, "een ferm briesje, laten we maar zeggen".

Langs de haven van Oudeschild stonden honderden kinderen en ouders de stoomboot op te wachten. Naar verwachting zijn er dit weekend zo'n 16.000 mensen op Texel aanwezig om een glimp van de Goedheiligman en zijn pieten op te vangen.

'Voor Dieuwertje'

Tijdens de intocht werd kort stilgestaan bij het overlijden van Dieuwertje Blok, de voormalig presentatrice van Het Sinterklaasjournaal. Langs de kade hielden verschillende kinderen spandoeken omhoog met haar naam, omringd door getekende hartjes. De intocht werd afgesloten met een shot van de Waddenzee, waarop de tekst "Voor Dieuwertje" verscheen. Blok overleed in maart van dit jaar aan de gevolgen van kanker.