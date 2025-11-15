Honderden kinderen al klaar voor komst van Sinterklaas op Texel

Langs de haven van Oudeschild op het eiland Texel staan zaterdagochtend al vele honderden mensen klaar voor de landelijke sinterklaasintocht. Een verslaggever van Hart van Nederland ziet ter plaatse al veel kinderen en volwassenen die om 12.00 uur een glimp willen opvangen van Sint en zijn pieten.

Een woordvoerder van de gemeente schat dat er ongeveer duizend mensen een plekje hebben bemachtigd, onder wie veel jonge kinderen. "Het begint echt al vol te lopen."

Volgens verslaggever Jelle Akerboom wordt het dit jaar een bijzondere intocht, omdat deze op een eiland plaatsvindt. Vanuit heel het land hebben mensen de boot gepakt om de intocht mee te maken. Zo zijn er onder meer kinderen uit Den Bosch, wat toch al snel een reis van zo'n drie uur is om Texel te bereiken.

Veerpont maakt overuren

Het belooft een drukke dag te worden op het eiland. Er worden namelijk zo'n 16.000 bezoekers verwacht, terwijl Texel zelf zo'n 14.000 inwoners telt. De veerpont maakt overuren en vaart twee keer zo vaak als normaal, maar de wachttijden voor deze overtocht beginnen flink op te lopen. Het is dus nog de vraag of iedereen die de intocht wil bijwonen ook daadwerkelijk op het eiland zal aankomen.

De burgemeester van Texel heeft er in ieder geval veel zin in. "De spanning is voelbaar", zegt burgemeester Mark Pol van Texel. "Het belooft een prachtige dag te worden, en we hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."