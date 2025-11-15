Wisselvallige sinterklaasintocht op Texel, jas en paraplu noodzakelijk

Het belooft zaterdag wisselvallig weer te worden tijdens de landelijke sinterklaasintocht op Texel, meldt weervrouw Laura Osinga. De intocht verloopt overwegend droog, maar er kan hier en daar een bui vallen op het eiland. Met zo'n 7 graden in het noorden is het vrij fris, terwijl het in het zuiden nog 14 tot 15 graden kan worden. Een jas én paraplu zijn dan ook geen overbodige luxe.

Ook zondag is er landelijk kans op een bui. Verder blijft het grotendeels droog, en in het noorden kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur ligt in de middag rond de 9 graden, bij een noordoostelijke wind.

Kans op hagel of vlokje sneeuw

Volgende week blijft het fris herfstweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Af en toe is er ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. In de loop van de week is er zelfs kans op hagel en een vlokje sneeuw. De Sint kan dus maar beter rekening houden met gladde daken .