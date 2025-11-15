Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wisselvallige sinterklaasintocht op Texel, jas en paraplu noodzakelijk

Weerbericht

Vandaag, 10:33

Link gekopieerd

Het belooft zaterdag wisselvallig weer te worden tijdens de landelijke sinterklaasintocht op Texel, meldt weervrouw Laura Osinga. De intocht verloopt overwegend droog, maar er kan hier en daar een bui vallen op het eiland. Met zo'n 7 graden in het noorden is het vrij fris, terwijl het in het zuiden nog 14 tot 15 graden kan worden. Een jas én paraplu zijn dan ook geen overbodige luxe.

Ook zondag is er landelijk kans op een bui. Verder blijft het grotendeels droog, en in het noorden kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur ligt in de middag rond de 9 graden, bij een noordoostelijke wind.

Kans op hagel of vlokje sneeuw

Volgende week blijft het fris herfstweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Af en toe is er ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. In de loop van de week is er zelfs kans op hagel en een vlokje sneeuw. De Sint kan dus maar beter rekening houden met gladde daken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kruidnoten duurder én in kleinere zakjes, toch blijven we ze kopen
Kruidnoten duurder én in kleinere zakjes, toch blijven we ze kopen
Sint zet koers naar Texel: eiland klaar voor landelijke intocht
Sint zet koers naar Texel: eiland klaar voor landelijke intocht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.