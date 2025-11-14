Sint zet koers naar Texel: eiland klaar voor landelijke intocht

Sinterklaas zet zaterdag weer voet aan wal in Nederland. Dit jaar gebeurt dat op een bijzondere plek, namelijk Texel. Voor het eerst in meer dan veertig jaar vindt de landelijke intocht plaats op een van de Waddeneilanden. "We hebben iets bijzonders in petto", zegt burgemeester Mark Pol van Texel in de 538 Ochtendshow.

Op het eiland zijn ze meer dan klaar voor de grote dag: "Ik was gisteravond al op de haven en het ziet er fantastisch uit. De laatste puntjes worden op de i gezet en dan zijn wij klaar om de sint te verwelkomen." Maar of de Sint daadwerkelijk zijn voeten op Texelse grond gaat zetten, is nog even afwachten. Net als elk jaar gaat er iets mis: woensdagavond viel de vuurtoren uit en raakte de stoomboot in het donker de weg kwijt.

Eerder dit jaar was Hart van Nederland op Texel toen bekend werd dat de Sint daar zou aanmeren:

2:18 In deze gemeente is dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas

Ook de kinderen van lokale basisscholen spelen een rol tijdens de intocht. "Voor morgen hebben we iets bijzonders in petto. We hebben een kleine gemeenschap en dat geeft ons de kans om meer dingen te presenteren. Er zijn morgen meer dan 600 basisschoolleerlingen die iets voor de Sint gaan doen."

Voorbereiden op drukte en het weer

De keuze voor Texel is niet alleen bijzonder vanwege de locatie, maar ook door het weer. "We zitten natuurlijk op een eiland. Dus bereid je goed voor op het weer. Het lijkt behoorlijk te gaan waaien, dus het kan fris zijn." Maar ook op de boot naar het eiland kan het druk zijn: "Het is handig om op tijd te vertrekken."