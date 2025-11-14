Koud en nat in het noorden, maar in het zuiden blijft het zacht

Het noorden van Nederland krijgt vrijdag en zaterdag te maken met veel regen en stevige wind, terwijl het in het zuiden juist droger blijft en in Limburg zelfs even de zon kan doorbreken. De temperatuurverschillen zijn groot: van een frisse 8 graden in het noorden tot zo'n 16 graden in het zuiden.

Vrijdagochtend is het overwegend bewolkt en valt vooral in het midden en noorden geregeld regen. In de middag blijft het daar langdurig nat, met lokaal tot 30 millimeter neerslag. In het zuiden blijft het droger. De oostenwind is zwak tot matig, maar aan de kust krachtig en op de Wadden soms hard, windkracht 6 tot 7.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag blijft het in grote delen van het land bewolkt met af en toe regen, al zijn er in het zuiden ook opklaringen mogelijk. De temperatuur ligt tussen 6 graden in Groningen en 13 in Limburg. De wind blijft in het zuiden zwak uit het oosten, maar in het noorden vrij krachtig tot hard.

Grotendeels droog tijdens Sinterklaasintocht

Zaterdagochtend is er in Zeeland kans op wat zon, maar elders overheerst de bewolking met af en toe een bui. In de middag wordt het geleidelijk droger. De landelijke intocht van Sinterklaas op Texel lijkt grotendeels droog te verlopen, al kan het eerst nog licht regenen. De temperatuur loopt uiteen van 7 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden.

Zondag is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuiden kan nog wat lichte regen vallen, terwijl in het noorden de zon af en toe doorbreekt. De middagtemperatuur ligt rond 9 graden bij een noordoostelijke wind.

Volgende week blijft het fris met maxima tussen 7 en 10 graden. Er is af en toe zon, maar ook kans op enkele buien, soms met hagel of een vlok natte sneeuw. In de nachten koelt het af tot rond 3 graden, en bij brede opklaringen kan het lokaal vriezen.