Overleden volkszanger René Karst nog te zien in komende reeks De slimste mens

René Karst is komend voorjaar nog te zien in de nieuwe reeks van De slimste mens. Dat heeft een woordvoerder van omroep KRO-NCRV bevestigd aan het ANP. De volkszanger overleed vorige week op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

"Het klopt dat René Karst heeft meegedaan en te zien is in de eerste aflevering van het komende seizoen van De slimste mens," laat de woordvoerder weten. "Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd en leven met hen mee."

Ruim 1500 mensen namen woensdag afscheid van René Karst bij zijn herdenking:

2:15 Ruim 1500 mensen brengen laatste groet aan René Karst

De omroep heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het nieuwe seizoen van de populaire kennisquiz van start gaat. Ook de overige deelnemers worden pas later bekendgemaakt.