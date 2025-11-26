Volg Hart van Nederland
Ruim 1500 mensen brengen laatste groet aan René Karst

Vandaag, 19:13

Ruim 1500 fans en andere belangstellenden hebben woensdagmiddag in het Drentse Hoogeveen afscheid genomen van de overleden volkszanger René Karst. Dat laat Pieter-Bas Rebers, directeur van Theater De Tamboer, weten aan het ANP.

In het theater werd een herdenking georganiseerd, zodat het publiek afscheid kon nemen. Rebers laat weten onder de indruk te zijn van de hoge opkomst. Voor het podium, waar de kist van de zanger staat, is een groot eerbetoon ontstaan met honderden bloemen en kaartjes van bezoekers. De vrouw en kinderen van de zanger zijn "achter de schermen" aanwezig in Theater De Tamboer. "We hebben het huis opengesteld voor de familie", laat hij weten.

Zijn goede vriendin Gea zegt hem ontzettend te gaan missen:

Gea gaat dierbare vriend René Karst ontzettend missen: 'Hij laat een leegte achter'
1:06

Gea gaat dierbare vriend René Karst ontzettend missen: 'Hij laat een leegte achter'

Het publiek kon tot 19.00 uur in het theater langskomen om een laatste groet te brengen. Woensdagavond vindt een besloten herdenking plaats voor genodigden. Zijn zus Erikah Karst zal naar verwachting een nummer zingen, vertelt Rebers.

Cirkeltje

De directeur vertelt een "nauwe band" te hebben gehad met Karst, die hij omschrijft als "een echte Hoogevener". "Hij was druk bezig met alle laatste voorbereidingen voor vandaag, voor zijn première." Dat op dezelfde dag nu zijn herdenking plaatsvindt, maakt het volgens Rebers extra zwaar. "Op een bepaalde manier is het cirkeltje rond, maar het maakt het ook onwerkelijk en bijna nog verdrietiger omdat je op een andere manier vanavond hier had willen zijn."

Karst overleed vorige week vrijdag onverwacht op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De uitvaart vindt later deze week plaats in besloten kring.

Door ANP

