Gea gaat dierbare vriend René Karst ontzettend missen: 'Hij laat een leegte achter'

Woensdagavond zou in theater De Tamboer in Hoogeveen de première zijn van de theatertour ‘After Party’. Een vrolijk feestje, waarin zanger René Karst zogenaamd te laat binnen zou komen. De werkelijkheid voelt voor veel fans rauw: de deuren gaan wél open, maar voor een openbaar afscheid van de geliefde volkszanger die vrijdag onverwacht op 59-jarige leeftijd in zijn slaap overleed.

Tussen 15.00 en 19.00 uur kunnen mensen hem de laatste eer bewijzen in Hoogeveen. Daarna volgt een besloten dienst met familie, vrienden en bekende gezichten uit de muziekwereld. De zanger werd vooral beroemd met feestknallers als ‘Atje voor de sfeer’ en ‘Liever te dik in de kist’, maar achter dat groene brilmontuur zat ook iemand die zich hard maakte voor de Nederlandse taal.

De afgelopen dagen is het afscheid van de volkszanger tot in de puntjes verzorgd. Pieter-Bas Rebers, directeur van De Tamboer, vertelt er in de onderstaande video over:

Zo schreef Karst teksten voor collega’s als Monique Smit, Frans Duijts en Wolter Kroes. Daarnaast was hij ambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven, die strijdt tegen taalarmoede in Nederland. Via die stichting leerde hij de uit Havelte afkomstige Gea Mulder kennen, die in 2024 de Taalheldenprijs ontving omdat ze als volwassene haar ongeletterdheid overwon.

René Karst samen met Gea Mulder. Beeld: Gea Mulder

In de bibliotheek in Havelte, waar die prijs werd uitgereikt, vertelt Gea aan Hart van Nederland: "René had een groot hart, zeker voor mensen die het moeilijk hadden. Dat zie je ook terug in zijn rol als ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven. Hij vond dat iedereen gelijke kansen verdient, dat niemand buitengesloten mag worden en zette zich daar met liefde voor in."

'Verlies van een dierbare vriend'

Het nieuws van zijn overlijden komt voor haar keihard aan. "Voor mij was hij veel méér dan een bekende artiest. Hij was een dierbare vriend. Iemand die met zijn humor elke ruimte liet lachen, maar ook iemands hand vasthield als het nodig was." Ze vervolgt: "Geen masker, geen afstand, gewoon René. Warm, lief, oprecht en altijd bereid om mee te denken. Mijn zoontje Johnny was ook een groot fan van René."

Zoontje Johnny samen met René Karst. Beeld: Gea Mulder

"Het voelt zo onwerkelijk dat hij op zo'n veel te jonge leeftijd is gegaan. Zijn stem, zijn lach, zijn energie..." Ze stopt even en zegt dan: "René laat een leegte achter die niemand kan opvullen. Maar wat blijft zijn herinneringen aan een fantastische man die altijd zichzelf was."