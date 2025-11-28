Uitvaart René Karst was 'mooi en intiem met een klein gezelschap'

De uitvaart van René Karst was "een mooi samenzijn om René te eren", laat zijn manager Marcel Wentink weten aan het ANP. De zanger overleed vorige week vrijdag plotseling aan een hartaanval op 59-jarige leeftijd. "Het was een intieme uitvaart met een klein gezelschap", zegt Wentink.

"Er werd gesproken door de directe familie en er werd muziek gedraaid, onder andere van Garth Brooks, waar Karst fan van was. Maar ook countrymuziek en liedjes uit de oude doos van Duo Karst werden gespeeld", aldus Wentink. "De uitvaart was niet strak geregisseerd en we hebben er echt de tijd voor genomen", laat hij verder weten. "Uiteindelijk heeft het gezin de kist weggebracht."

Woensdag konden ruim 1500 fans en andere belangstellenden in het Drentse Hoogeveen afscheid nemen van de overleden volkszanger René Karst:

2:15 Ruim 1500 mensen brengen laatste groet aan René Karst

René Karst, bekend van nummers als Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist, overleed op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Karst is komend voorjaar nog te zien in de nieuwe reeks van De slimste mens.