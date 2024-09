Lenny Kuhr neemt veiligheidsmaatregelen en gaat weer optreden

Zangeres Lenny Kuhr gaat opnieuw op tournee, ondanks een incident eerder dit jaar waarbij activisten een van haar optredens verstoorden en haar uitscholden. Deze gebeurtenissen lieten Kuhr niet onberoerd, maar ze heeft zich herpakt en staat naar eigen zeggen sterker dan ooit weer op de planken. "Ik kies ervoor om niet bang te zijn"

Tijdens een concert in Waalwijk in maart werd de zangeres uitgejouwd door pro-Palestijnse activisten. Kuhr, die Joods is en twee kinderen heeft die dienen in het Israëlische leger, werd beschuldigd van het steunen van geweld tegen Palestijnen. De activisten noemden zelfs de namen van haar kinderen en scholden haar uit voor terrorist.

Lenny Kuhr reageerde bij Shownieuws op de leuzen die ze naar haar hoofd kreeg geslingerd tijdens een optreden in Waalwijk:

Herstel & moed

In een interview met De Telegraaf laat Kuhr weten dat ze nu niet meer bang is. Voor haar aankomende tournee heeft Kuhr veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor ze met een gerust hart op het podium kan staan. "Ondanks die afschuwelijke middag voel ik me weer veilig. Naast de haatberichten en doodsbedreigingen heb ik ook veel steun gekregen," aldus Kuhr.

Ze vertelt ook over haar kleinzoon Ozz, die gewond raakte bij een aanval van Hamas. "Ozz heeft op zo'n jonge leeftijd al zoveel narigheid gezien, maar gelukkig krijgt hij goede begeleiding in het leger, waaronder gesprekken met een psycholoog." Ze spreekt regelmatig met hem via de app, wat haar geruststelt, net als het welzijn van haar kleindochter Lihi, die ook in dienst is. Kuhr leeft mee met haar kleinkinderen en denkt dag en nacht aan hen.

Fans opgelet

Pak je agenda er maar bij, want Kuhr gaat het komende seizoen maar liefst dertig keer optreden. Het duurt dus niet lang meer voordat fans weer kunnen meezingen met haar geliefde hits, zoals Troubadour en Visite.

