Van beroemdheden tot huwelijksaanzoeken: 40ste Ballonfiësta gaat van start

Een groot spektakel dat ooit begon met 13 ballonnen is in de afgelopen 40 jaar een heus begrip geworden waar tienduizenden mensen op afkomen. Gerjan Crebolder is er, sinds 1982, ieder jaar bij, bij de Ballonfiësta. Hij draagt eindeloos veel herinneringen met zich mee.

"In de 40 jaar die ik meeloop heb ik alles meegemaakt. Bekende Nederlanders, bijvoorbeeld. Ik heb iedereen wel gezien en ontmoet", zegt Gerjan. "Profvoetballers, tv-persoonlijkheden... Ik kijk eigenlijk nergens meer van op. Een voorbeeld van iemand die er vorig jaar is geweest is bijvoorbeeld Hugo de Jonge. Erg leuk om hem te zien met zijn mooie schoenen!"

Ook na 40 jaar blijft Gerjan zich nog verbazen over de bijzondere dingen die er voorbijkomen, met name de 'Special Shapes'.

"Dit zijn allerlei unieke ballonnen. Een voorbeeld is de ballon van het internationale tijdschrift Forbes. Als zij ergens promotie maken, doen ze dat vaak met een luchtballon in het thema van het land waar zij naartoe gaan. In Egypte was dat bijvoorbeeld een Sfinx. Je kunt het zo gek niet bedenken."

Herinneringen

Alle herinneringen waren genoeg om een boek te vullen. Dit deed hij dan ook, onder de naam: Ruim een kwart eeuw gebakken lucht.

Het boek kan nog wel wat aanvullingen gebruiken. "We mogen ook de persoonlijke herinneringen niet vergeten. Onze spreker Jan Odink vroeg hier ooit zijn vrouw Anita ten huwelijk. Zij zijn nog bij elkaar en dit jaar weer op de Ballonfiësta te vinden. Zoals gewoonlijk praat Jan het hele evenement weer bij elkaar. Hij gaat hier, net als ik, nooit meer mee stoppen."