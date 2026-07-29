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Honderden herdenken in Utrecht aanslag tijdens Berlin Pride

Evenementen

Vandaag, 20:01

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Honderden mensen zijn woensdagavond op het Utrechtse Domplein bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst onder de naam 'Liebe überwindet Hass' (Liefde overwint haat) is georganiseerd door het Utrecht Queer Culture Festival.

Bij het zogeheten sodomonument, ook bekend als het homomonument, worden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma en een vertegenwoordiger van de Duitse ambassade zullen spreken. Ook is er muziek van het Utrechtse koor DynamiQ Voices en spoken word van Grey Ravelli.

Dinsdag werd de aanslag ook al herdacht tijdens een bijeenkomst bij het Homomonument in Amsterdam. Dat zie je in de video bovenaan.

Herdenking uit solidariteit met Berlijn

De herdenkingsbijeenkomst is georganiseerd uit solidariteit met "slachtoffers, hun vrienden, familie, geliefden en de queer gemeenschap in Berlijn", aldus de organisatie, die eerder liet weten geschokt te zijn door de aanslag. "Juist onze queer gemeenschap heeft behoefte aan plekken om veilig jezelf te kunnen zijn."

Bij de aanslag in Berlijn viel één dode en raakten tientallen mensen gewond. In Utrecht vond Pride dit jaar plaats op 6 juni.

Door ANP

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