Bestelbus rijdt in op mensen bij Pride Berlijn: zeker een dode en 16 gewonden

De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto vrijgegeven van de verdachte van de dodelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn. Het gaat volgens een online opsporingsbericht om de 21-jarige Abdul B. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept mensen op hem niet zelf te benaderen. Bij de aanval kwam zeker een persoon om het leven en raakten meerdere mensen gewond, onder wie drie in levensgevaar verkeren.

Volgens de politie wordt Abdul B. ervan verdacht vrijdag rond 22.00 uur in de omgeving van de Tiergarten met een witte auto op meerdere mensen te zijn ingereden. Daarna zouden een of meer personen uit de auto zijn gestapt. Volgens getuigen en politiewoordvoerder Florian Nath zijn vervolgens ook mensen neergestoken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Verdachte bekend bij politie

De verdachte was volgens een politiewoordvoerder al bekend bij de autoriteiten en zou deel uitmaken van het islamistische milieu in Berlijn. Duitse media meldden eerder al zijn naam. Volgens persbureau DPA kwam hij in mei 2026 vrij uit een jeugddetentie. Ook zou een woning in de buurt van de plek van het incident zijn doorzocht, zonder dat daarbij verdachten zijn aangehouden.

De Duitse politie heeft deze foto vrijgegeven in de zoektocht naar de 21-jarige Abdul B. Beeld: Polizei Berlin

De politie onderzoekt of er na de aanrijding sprake was van een tweede fase van de aanval. Volgens de krant Bild stapte een persoon met een mes uit de witte auto. Ook wordt het voertuig onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.

Slachtoffers

Bij de aanval kwam volgens de politie zeker één persoon om het leven, een vrouw. Ongeveer zeventien mensen raakten gewond. Volgens Tagesspiegel verkeren drie slachtoffers in levensgevaar en zijn acht anderen zwaargewond. Honderdduizenden mensen waren aanwezig bij de Pride.

De politie vraagt mensen die foto's of video's hebben gemaakt deze te delen met het onderzoeksteam.