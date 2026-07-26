Na aanval op Pride in Berlijn houdt Amsterdam veiligheid extra in de gaten

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam laat weten dat er bij de WorldPride in haar stad "waar nodig" extra maatregelen worden getroffen. Dit naar aanleiding van de aanslag in Berlijn zaterdag. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten zestien anderen gewond nadat een verdachte met een auto op mensen zou zijn ingereden. "Wat een afschuwelijk nieuws uit Berlijn", schrijft ze.

Halsema noemt het geweld "een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren". Volgens de burgemeester roept het incident naast woede ook angst en zorgen op bij bezoekers en deelnemers van Pride Amsterdam.

Veiligheid Pride Amsterdam

De Amsterdamse driehoek heeft volgens Halsema overleg gevoerd en staat in nauw contact met de organisatie van Pride Amsterdam. Ook wordt de veiligheidssituatie scherp in de gaten gehouden. De beveiliging van Pride Amsterdam en vergelijkbare grote evenementen is volgens haar al van hoog niveau.

"Waar nodig zullen we extra maatregelen treffen, waar bezoekers hopelijk zo min mogelijk van merken. Want we willen ons ook geen angst aan laten jagen en de vrijheid kunnen vieren om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt", aldus Halsema.

Jetten: 'Regelrechte aanslag'

Ook premier Rob Jetten heeft gereageerd en hij noemt het een "regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving" en noemt het geweld "een afschuwelijke daad van agressie". De premier heeft zijn condoleances overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. "Op moeilijke momenten staan we schouder aan schouder met onze Duitse buren." Ook staatssecretaris Judith Tielen van Emancipatie betuigde op X haar medeleven met de slachtoffers. "Een viering van liefde eindigt in een vreselijk drama."