Geen Nederlanders onder slachtoffers van aanslag Pride Parade in Berlijn

Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag zaterdag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag aan het begin van de middag. Het ministerie heeft nauw overleg gevoerd met de Duitse autoriteiten.

Bij de aanslag in de Duitse hoofdstad kwam zaterdagavond zeker één persoon om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Drie slachtoffers verkeren nog in levensgevaar.

Zoektocht

De vermoedelijke dader, de 21-jarige Abdul B., reed in een witte auto met hoge snelheid in op voetgangers tijdens het grootschalige evenement. Volgens getuigen en politiewoordvoerder Florian Nath zijn daarna ook mensen neergestoken. B. is op dit moment nog voortvluchtig. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept mensen op hem niet zelf te benaderen.