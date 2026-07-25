WorldPride Amsterdam feestelijk van start, maar zorgen over veiligheid blijven groot

De start van WorldPride in Amsterdam is zaterdagochtend uitbundig begonnen met de Pride Walk door de hoofdstad. Hoewel het dit weekend feest is, is het nog altijd niet makkelijk om geaccepteerd te worden als je deel uitmaakt van de lhbtiq+-gemeenschap. Zo zijn er zorgen over de veiligheid op straat. Iemand die daar helaas over mee kan praten, is dragqueen Reggy B. Zij werd vorige maand onderweg na een optreden mishandeld. "Ik kreeg ineens een vuistslag in mijn gezicht."

Reggy B. was een paar weken geleden onderweg naar de tram toen ze naar eigen zeggen werd achtervolgd. Bij de halte kreeg ze uit het niets een vuistslag in haar gezicht. Omstanders grepen volgens haar niet in. Inmiddels doet de politie onderzoek naar de mishandeling en wordt ze begeleid door Roze in Blauw, het politienetwerk voor lhbtiq+-personen.

Voor Reggy is het niet de eerste keer dat ze met geweld te maken krijgt. Volgens haar is dit het derde incident in twee jaar tijd. Ondanks haar ervaringen blijft ze optreden, al kiest ze waar mogelijk voor vervoer van deur tot deur omdat dat veiliger voelt. De camerabeelden zijn beschikbaar, maar een verdachte is nog niet gevonden.

Meer meldingen van discriminatie

Tijdens de Pride-periode is er extra aandacht voor de veiligheid van lhbtiq+-personen. Volgens Discriminatie.nl neemt het aantal meldingen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en geslacht de laatste jaren toe. De organisatie ziet onder meer meer meldingen via het RITA-platform.

Ook cijfers van het CBS laten zien dat lhbtiq+-personen vaker slachtoffer worden van geweld dan de rest van de bevolking. Roze in Blauw ondersteunt slachtoffers die aangifte willen doen van discriminatie of geweld en begeleidt hen tijdens het proces. Tijdens WorldPride vraagt het politienetwerk opnieuw aandacht voor veiligheid en het melden van incidenten.