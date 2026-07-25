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Regenboogsymbolen in tientallen gemeenten vernield of beklad

Crime

Vandaag, 08:30

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Regenboogzebrapaden, bankjes en andere openbare symbolen van inclusiviteit zijn in 29 Nederlandse gemeenten vernield of beklad. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP onder 222 gemeenten, die is gehouden vanwege de start van WorldPride 2026 in Amsterdam. In totaal hebben minstens 98 gemeenten een regenboogpad of een ander regenboogsymbool in de openbare ruimte.

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Van de gemeenten met een regenboogpad of een ander symbool voor diversiteit zegt ongeveer 30 procent dat dit sinds de aanleg is vernield. Zo werden in Maastricht, Wijk bij Duurstede en Vlissingen opzettelijk bandensporen op regenboogpaden gemaakt. In Hoofddorp werden regenboogtegels beklad met hakenkruizen. Het ging zelfs meerdere keren mis in Deventer, waar het in een paar weken tijd meerdere keren is beklad.

In de video hierboven vertellen bewoners van Deventer wat zij van de bekladdingen vinden.

Regenboogzebrapaden zijn bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap. Het eerste regenboogzebrapad verscheen in 2013 in Utrecht. Niet iedere gemeente kiest voor een officieel zebrapad. Op sommige plekken zijn de gekleurde strepen op de stoep aangebracht vanwege de verkeersveiligheid.

Het eerste regenboogzebrapad van Nederland werd in 2013 gemaakt in het centrum van Utrecht. Beeld: Google Maps

Het eerste regenboogzebrapad van Nederland werd in 2013 gemaakt in het centrum van Utrecht. Beeld: Google Maps

Steeds meer gemeenten kiezen voor een regenboogsymbool

Volgens de rondvraag hebben minstens 71 gemeenten een of meer regenboogpaden. Daarnaast kozen 27 gemeenten voor een ander symbool van inclusiviteit, zoals een regenboogbankje. In Delft zijn een tunnel en een elektriciteitskastje in regenboogkleuren uitgevoerd en Leeuwarden heeft een regenboogtrap.

Van de 119 gemeenten waar nog geen regenboogzebrapad ligt, zeggen 15 dat zo'n voorziening in de toekomst mogelijk alsnog wordt aangelegd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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