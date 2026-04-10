Maatregelen na bekladding bij regenboogpad Deventer: 'Dit is niet te tolereren'

Gisteren, 21:30 - Update: 3 uur geleden

In Deventer heerst onenigheid over een regenboogpad vlak bij het station. De gemeente wil hiermee laten zien dat iedereen welkom is in de stad, maar het pad zorgt ook voor grimmigheid. Sinds het regenboogpad in maart is geplaatst, zijn er al meerdere vernielingen geweest. Om verdere bekladdingen te voorkomen, is er nu cameratoezicht bij het pad geplaatst.

"Een paar weken geleden is het pad geplaatst. Sindsdien zijn er drie bekladdingen geweest. Je mag kritisch zijn en je mening geven. Maar dat je het gaat besmeuren, kan echt niet. Dat is niet te tolereren", vertelt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente Deventer. "Daarom hebben wij eind vorige week een camera opgehangen, zo willen we voorkomen dat het opnieuw beklad wordt."

Volgens de woordvoerder wordt de camera niet standaard bekeken: "Deze wordt alleen bekeken wanneer er een aanleiding is, bijvoorbeeld bij een nieuwe bekladding. Dan gaan we de beelden bekijken. We zijn niet van plan om de camera maanden te laten hangen. Daarnaast heerst er absoluut niet de sfeer om het pad weg te laten halen. Het is te gek voor woorden om voor de bekladdingen te moeten wijken."

Deventenaren reageren verschillend op het besmeurde regenboogpad en het geplaatste cameratoezicht. Dit is te zien in de bovenstaande reportage.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Hakenkruis en anti-homotekst op spandoeken bij huizen Baarnse politici
Hakenkruis en anti-homotekst op spandoeken bij huizen Baarnse politici
Lhbtiq+-organisaties en Dolle Mina's Eindhoven in protest tegen omstreden gebedsgenezer
Lhbtiq+-organisaties en Dolle Mina's Eindhoven in protest tegen omstreden gebedsgenezer
Amsterdamned II krijgt discriminatie-icoon om scène met dragqueen: 'Totaal absurd'
Amsterdamned II krijgt discriminatie-icoon om scène met dragqueen: 'Totaal absurd'
Ophef rond tweet regenboogzebrapad: minister Moes biedt excuses aan
Ophef rond tweet regenboogzebrapad: minister Moes biedt excuses aan

