Lhbtiq+-organisaties en Dolle Mina's Eindhoven in protest tegen omstreden gebedsgenezer

Twee lhbtiq+-belangenorganisaties en de Dolle Mina's in Eindhoven roepen op om in actie te komen tegen de kerkdiensten van de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal. Dit weekend houdt hij meerdere diensten in het Van der Valk-hotel in de stad.

"Dit soort evenementen verspreiden het schadelijke idee dat lhbtiq+-mensen 'gerepareerd' zouden moeten worden. Iets wat wij krachtig afwijzen", schrijven de organisaties Queer040 en Eindhoven Pride op Instagram.

Zij verzetten zich tegen de diensten die op 9, 10 en 11 januari worden georganiseerd door studenten van Tom de Wal. Het hoogtepunt moet de introductie zijn van een nieuwe kerk: Goed Nieuws Eindhoven. Zondag vindt de eerste kerkdienst plaats.

Tiffany is een van de slachtoffers van gebedsgenezing. Toen ze 8 jaar oud was, werd haar verteld dat ze was bezeten door demonen door haar "ziekte" autisme:

3:01 Gebedsgenezers noemden haar 'ziek', nu vecht Tiffany terug

Protestactie

Wat begon als een digitale protestactie van lhbtiq+-belangenorganisaties Eindhoven Pride en Queer 040, is inmiddels uitgegroeid tot de oproep voor een fysieke demonstratie waar ook de Dolle Mina's zich bij hebben aangesloten.

De drie organisaties roepen inwoners en bondgenoten op om vrijdagavond ook hun stem te laten horen. Vanaf kwart over zes verzamelen ze zich buiten bij het Van der Valk Hotel in Eindhoven, waar de gebedsdienst plaatsvindt. Ze willen duidelijk maken dat er geen ruimte zou moeten zijn voor dergelijke evenementen. Er wordt opgeroepen om vlaggen en spandoeken mee te nemen.

"We zijn een commercieel bedrijf", reageerde adjunct-directeur Alexander Holterman van het Van der Valk hotel eerder in het Eindhovens Dagblad. "Wij hebben onderzoek gedaan. Als er geen wetten of regels worden overtreden, hebben we hier geen mening over."

Homoseksualiteit genezen

Tom de Wal en zijn organisatie Frontrunners Ministries trekken met omstreden gebedsdiensten door heel Nederland. De evangelist beweert dat hij mensen kan 'genezen' van ziektes als MS, Parkinson en kanker. Aanwezigen zouden volgens hem ook 'bevrijd' kunnen worden van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme.

Eerder wilde De Wal de diensten houden bij het Eindhovense Evoluon, maar daar was hij niet welkom. Het stadsbestuur sprak ook al zijn zorgen uit. Volgens Queer40 zouden diverse gemeenteraadsleden zich voor een dienst hebben aangemeld, maar zou hun toegang inmiddels geannuleerd zijn.