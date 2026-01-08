Volg Hart van Nederland
Amsterdamned II krijgt discriminatie-icoon om scène met dragqueen: 'Totaal absurd'

Vandaag, 09:35

De Kijkwijzerclassificatie van de bioscoopfilm Amsterdamned II is aangepast. De thriller van regisseur Dick Maas heeft een extra icoontje gekregen, omdat de film volgens de klachtencommissie discriminatie zou bevatten. Distributeur Splendid Film heeft het pictogram toegevoegd nadat de klachtencommissie van NICAM, de organisatie die toeziet op het gebruik van de Kijkwijzer, zich over de film had gebogen.

Het icoontje wordt binnen het Kijkwijzersysteem gebruikt als een film uitspraken of uitdrukkingen bevat die bepaalde groepen mensen als 'minder' afschilderen. De Kijkwijzer stelt dat een discriminerende uitspraak of actie in een film direct moet worden afgekeurd of afgestraft. Gebeurt dat niet, dan moet de film de kijker waarschuwen met een pictogram. NICAM bevestigt dat er een klacht over Amsterdamned II is binnengekomen.

De klacht ging onder meer over een scène waarin een dragqueen wordt geweigerd door een taxichauffeur. "Voor de klachtencommissie is het duidelijk dat de dragqueen door de taxichauffeur als inferieur wordt afgeschilderd", staat in een mail die distributeur Splendid Film en regisseur Dick Maas hebben ontvangen. Ook viel de klager over een scène waarin een koppel over straat loopt. De man geeft de vrouw daarbij een tik op haar billen. "Volgens de klachtencommissie is dit vrouwonvriendelijk en dient zij op dat moment als een lustobject voor de man."

'Totaal absurd'

Regisseur Dick Maas noemt het "totaal absurd" dat zijn thriller een extra icoontje heeft gekregen. "Iedere kijker snapt dat de film juist kritiek uit op taxichauffeurs die dragqueens laten staan", zegt hij. "Dat keur ik af, dat stel ik juist door die scène ter discussie. Iedere kijker denkt: wat is die taxichauffeur een enorme lul."

Maas kan zich ook niet vinden in de klacht over de pets op het achterwerk van de vrouw. "Die scène gaat juist over het seksisme tegen vrouwen door dat soort mannen", legt hij uit. "Je mag als Nederlandse filmmaker niets meer aan de kaak stellen blijkbaar. Ik geef commentaar op zaken die spelen in de maatschappij, zoals discriminatie van lhbti's, vrouwen of mensen van kleur."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

