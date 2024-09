Dick Maas start met opnames vervolg op Amsterdamned

Regisseur Dick Maas gaat zondag van start met de opnames van Amsterdamned 2. Dat heeft distributeur Splendid Film aan het ANP gemeld. De eerste draaidag vindt plaats in Amsterdam. De opnames duren een aantal maanden.

In het vervolg op de hitfilm uit 1988 keert acteur Huub Stapel terug als rechercheur Eric Visser. De vrouwelijke hoofdrol is voor actrice Holly Mae Brood. Zij speelt Tara Lee, een jonge ambitieuze rechercheur van de Amsterdamse politie die wordt geconfronteerd met een aantal gruwelijke incidenten rond de grachten.

De première van Amsterdamned II zal in 2025 zijn, het jaar waarin Amsterdam 750 jaar bestaat. De eerste Amsterdamned trok in 1988 in de bioscopen meer dan een miljoen bezoekers. Naast Stapel speelden Monique van de Ven, Serge-Henri Valcke, Hidde Maas en Tatum Dagelet hoofdrollen in de film.

Maas maakte verder hitfilms als De Lift, de Flodder-trilogie, Quiz en Prooi.

ANP