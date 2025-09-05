Ophef rond tweet regenboogzebrapad: minister Moes biedt excuses aan

Minister Gouke Moes (Onderwijs, BBB) heeft vrijdag excuses gemaakt voor een omstreden tweet over een regenboogzebrapad. Hij deed dat kort voor de ministerraad, op dezelfde ochtend dat hij officieel werd beëdigd als demissionair minister.

De tweet in kwestie plaatste Moes vorig jaar, nadat een regenboogpad was beklad met hakenkruizen. Op X schreef hij toen: "Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. De kant die bedacht heeft dat daar zo'n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat."

Zijn woorden zorgden destijds al voor veel kritiek. Nu zegt Moes daarover : "Had ik niet zo moeten doen. En ik snap heel goed dat er mensen zijn die dat als provocerend en pijnlijk hebben ervaren. En het is natuurlijk netjes als je dan sorry zegt en bij deze doe ik dat ook." Hij noemt de groeiende homohaat een "zeer zorgelijke ontwikkeling".

ANP