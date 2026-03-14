Hakenkruis en anti-homotekst op spandoeken bij huizen Baarnse politici

In Baarn zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag politieke spandoeken bij twee woningen beklad. Het gaat om spandoeken bij het huis van PvdA-wethouder Mark Eijbaard en bij dat van D66-raadslid Hanneke Struijk-Cramer. Op de doeken zijn onder meer een hakenkruis en anti-homoteksten geschreven. Beide politici hebben aangifte gedaan bij de politie.

Op het spandoek bij Struijk-Cramer stond volgens haar de tekst: "Kanker Homo's". Tegen de Gooi- en Eemlander laat ze weten digitaal aangifte te hebben gedaan. "Dit soort teksten kunnen echt niet", zegt Struijk-Cramer. "Mijn dochter is zelf van de LHBTIQA+-gemeenschap. Ik vind dit voor haar zo heftig."

Samen met haar dochter besloot ze de tekst te bedekken door hartjes op het spandoek te spuiten. "Een partijgenoot kwam met het idee van de hartjes. Om juist een liefdevolle boodschap uit te dragen."

Hakenkruis op spandoek

Het spandoek bij wethouder Eijbaard werd beklad met een hakenkruis. Hij probeerde de verf eerst te verwijderen, maar dat lukte niet. Daarna haalde hij het doek weg en hing een nieuw spandoek op met alleen het PvdA-logo.

Na de bekladding van het spandoek met zijn gezicht heeft Eijbaard het laten vervangen door een PvdA-banner. Beeld: Caspar Huurdeman

"Als je een spandoek ophangt, gebeurt het wel vaker dat iemand er wat anders op kalkt, maar een hakenkruis is wel next level", zegt Eijbaard. Volgens hem komt dit soort bekladding de laatste tijd vaker voor in Baarn.

Wie achter de bekladdingen zit, is nog niet duidelijk.