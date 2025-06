Wel of geen regenboogpad in Geldermalsen? 'We willen het gesprek openen'

In het Gelderse Geldermalsen is ophef ontstaan over de komst van een regenboogzebrapad. Het pad, bedoeld als symbool voor inclusie en zichtbaarheid van de lhbti-gemeenschap, valt bij een groot deel van de lokale kerken helemaal verkeerd. Zij noemen het 'een polariserende maatregel' en vinden dat de regenboog daar niet voor bedoeld is.

In een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad uiten negen kerkgemeenschappen hun zorgen. Volgens hen is het regenboogpad in strijd met hun geloof. "De regenboog heeft voor ons een goddelijke betekenis", schrijven ze. "Het gebruik ervan voor dit soort doelen zien wij als misbruik van een christelijk symbool."

Toch zet de gemeente het plan gewoon door. Raadslid Bert van Erkom is een van de initiatiefnemers. "Dat kleine gebaar zorgt voor zichtbaarheid, maar ook voor het gesprek", zegt hij. "En dat is hard nodig." Volgens hem is het pad geen provocatie, maar juist een teken dat iedereen er mag zijn in de gemeente.

Hart van Nederland heeft alle betrokken kerkgemeenten om een reactie te gevraagd. Deze blijft tot op heden uit.