Amsterdam voor het eerst gaststad van WorldPride: dit staat er te gebeuren

De komende twee weken staat Amsterdam volledig in het teken van de WorldPride, met talloze evenementen verspreid door de stad. De WorldPride wordt eens in de 2 jaar in een andere wereldstad georganiseerd. Dit jaar is de eer aan Amsterdam, omdat het in 2026 precies 25 jaar geleden is dat hier het eerste homohuwelijk ter wereld werd voltrokken.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Amsterdam gaststad is van de WorldPride. Het hoogtepunt vindt komende zaterdag plaats tijdens de Canal Parade, waarbij tachtig feestelijke boten door de Amsterdamse grachten varen.

Het belooft een bijzondere editie van de Canal Parade te worden. Niet alleen omdat Amsterdam dit jaar de WorldPride organiseert, maar ook omdat de Canal Parade in 2026 precies 30 jaar bestaat. De organisatie verwacht een hogere opkomst dan normaal: er worden zo'n 500.000 bezoekers verwacht.

De start van WorldPride in Amsterdam is zaterdagochtend uitbundig begonnen met de Pride Walk door de hoofdstad, zo is te zien in bovenstaande video.

Evenementen, concerten en tentoonstellingen

Voor oudere liefhebbers van de Pride is er op donderdag 30 juli een Senior Pride Concert op de Nieuwmarkt. Volgens de organisatie zijn naast senioren ook alle andere leeftijdsgroepen van harte welkom. Daarnaast vinden er komend weekend nog tal van andere evenementen plaats, waaronder diverse straatfeesten op onder meer de Dam, de Reguliersdwarsstraat en de Zeedijk.

Na het weekend verhuist een groot deel van het programma naar het Museumplein. Daar vindt van dinsdag 4 tot en met zaterdag 8 augustus de WorldPride Village plaats, waar bezoekers terechtkunnen voor optredens, activiteiten en ontmoetingen. In die periode worden er ook meerdere concerten georganiseerd.

Ook vinden er de komende twee weken diverse tentoonstellingen plaats in de hoofdstad. Tot en met zaterdag 8 augustus kunnen bezoekers bijvoorbeeld de tentoonstelling Love Lives Here in De Hallen bezoeken. In deze tentoonstelling zijn foto's te zien van verschillende queer koppels uit heel Nederland, waaronder een van de eerste stellen die in 2001 met elkaar trouwden.

In de Westerkerk is The Growing Wall of Love te zien: een tentoonstelling voor iedereen die vindt dat mensen veilig zichzelf moeten kunnen zijn en moeten kunnen houden van wie ze willen. Bezoekers kunnen zelf bijdragen aan het kunstproject door een foto en een persoonlijke boodschap toe te voegen en hun stem te laten horen.

WorldPride March

Ook zonder een tentoonstelling te bezoeken is er de komende tijd genoeg te zien in de hoofdstad, onder meer de Pride Art Route. Ateliers, galerieën en etalages worden door kunstenaars en creatievelingen opengesteld voor bezoekers. De route verbindt deze plekken door heel Amsterdam en is te bezoeken tot en met 9 augustus.

Op zaterdag 8 augustus, de laatste dag van de WorldPride, vindt de WorldPride March plaats. Het gaat om een demonstratie voor het recht van iedereen om zichzelf te zijn. De officiële afsluiting van de WorldPride vindt diezelfde avond plaats tijdens het Closing Concert op het Museumplein.