Autoriteiten vermoeden islamitische terreur in Berlijn, 29 slachtoffers gevallen

De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Alles wijst daarop, zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Ook hebben de autoriteiten het aantal gewonden bij de aanslag inmiddels naar boven bijgesteld. Het gaat volgens Dobrindt om 29 personen, sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Daarnaast kwam iemand om het leven bij de aanslag.

In de Duitse hoofdstad waren die dag honderdduizenden mensen op de been voor het jaarlijkse evenement. Verdachte Abdul B. zou vervolgens met een wagen hebben ingereden op de menigte. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen.

Aanhanger van IS

B. is vooralsnog voortvluchtig, bevestigt Dobrindt. B. De verdachte is volgens de minister in 2005 geboren in Duitsland en heeft ook de Duitse nationaliteit. De autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te sporen. De 21-jarige man zou zijn geradicaliseerd en is volgens Duitse media een aanhanger van Islamitische Staat.

Bij de aanslag in de omgeving van de Tiergarten vielen tientallen gewonden en kwam een persoon om het leven:

1:28 Zeker een dode en meerdere gewonden nadat bestelbus inrijdt op Pride in Berlijn

De Koninklijke Marechaussee meldt "extra aandacht" te hebben voor de verdachte van de aanslag in Berlijn. Tijdens de Pride reed zaterdag iemand met een busje in op publiek en hij zou daarna ook op mensen hebben ingestoken. Er viel één dode en er raakten 29 mensen gewond.

Niet alleen de eenheden die grenscontroles verrichten, maar alle operationele eenheden zijn extra alert op de verdachte. Die staat ook Europees gesignaleerd. De verdachte, volgens Duitse media een IS-aanhanger, is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem te kunnen oppakken. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een Duitse burger en een bekende van justitie.