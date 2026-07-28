Aanslag tijdens Pride in Berlijn herdacht bij Homomonument in Amsterdam

Na de herdenking bij de Berlijnse Brandenburger Tor voor de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, werd dinsdagavond ook in Amsterdam stilgestaan bij het geweld. Stichting Homomonument organiseerde om 20.00 uur een bijeenkomst bij het Homomonument op de Westermarkt. Enkele duizenden mensen kwamen samen.

Bij de Pride in Berlijn reed zaterdagavond een witte bestelbus in op een menigte in de wijk Tiergarten. Daarbij raakten 29 mensen gewond en kwam een vrouw om het leven. Volgens de autoriteiten gaat het om een islamistische terreurdaad. De vermoedelijke dader, de 21-jarige Abdul B., overleed zondagavond tijdens zijn arrestatie nadat hij met een steekmes op agenten was afgerend.

Tijdens de herdenking sprak onder anderen het Nederlands-Duitse stel Karl en Daan, dat aanwezig was tijdens de aanslag afgelopen zaterdag. Ze zijn "gekwetst en diep bedroefd" door de aanslag op de queer gemeenschap. "Maar angst en haat houden ons niet tegen. Wij zullen Pride vieren."

Halsema: 'Hoop zal nooit stilstaan'

Ook burgemeester Femke Halsema hield een toespraak. Zij refereerde in haar speech aan Berlijn als "stad van de vrijheid", een stad die al zoveel heeft meegemaakt. Ze prees de moed en veerkracht van de queer gemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. "Hoop zal nooit stil zijn. We zullen winnen als we de hoop luid en duidelijk blijven uitdragen."

Niet alleen in Amsterdam werd stilgestaan bij de aanslag. Op het dancefestival Milkshake in Amsterdam werd zondag om 17.00 uur een minuut stilte gehouden. Woensdagavond vindt ook een herdenking plaats bij het Homomonument in Utrecht.