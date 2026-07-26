Verdachte aanslag Pride Berlijn doodgeschoten

De verdachte van de aanslag bij de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is dood. Dat bevestigen de autoriteiten tegenover persbureau dpa. De man zou zijn neergeschoten tijdens een politieoperatie.

De politie meldt in een bericht op X dat de verdachte volgens de eerste berichten met een steekwapen afkwam op de agenten. Die hebben vervolgens geschoten.

In de verklaring wordt de overleden persoon niet geïdentificeerd. De autoriteiten noemden eerder de 21-jarige Abdul Ballout als verdachte en hadden een foto van hem vrijgegeven.

In Berlijn begon een klopjacht nadat zaterdagavond met een voertuig was ingereden op mensen bij de Pride. Er viel een dode en tientallen mensen raakten gewond. De bestuurder verdween na de aanslag.