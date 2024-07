Actrice en zangeres Wieteke van Dort (81) overleden

Actrice en zangeres Wieteke van Dort is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie dinsdag bekend gemaakt. Van Dort was al een tijdje ernstig ziek.

Eind mei werd bekend dat bij de actrice, die vooral bekend is als haar alter ego Tante Lien, een tumor in de lever was gevonden met uitzaaiingen naar de longen en hersenen. "De dag vóór Pinksteren is Wieteke onverwacht met spoed opgenomen in het HMC Westeinde-ziekenhuis in Den Haag. Haar lichaam was verzwakt", zei secretaresse Hanneke de Graaf, die al bijna 45 jaar de belangen van de actrice behartigt, destijds tegen De Telegraaf.

"De uitslag van de scan was dramatisch: er werden tumoren in haar lever gevonden met uitzaaiingen naar haar longen en hersenen." Maandag is Van Dort in haar woonplaats aan de gevolgen van de ziekte op 81-jarige leeftijd overleden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wieteke van Dort werd op 16 mei 1943 geboren in Soerabaja, Indonesië, en kwam als tiener met haar familie naar Nederland. Ze verscheen op televisie in jeugdprogramma's als Oebele, J.J. de Bom voorheen De Kindervriend, De stratemakeropzeeshow en Het Klokhuis en presenteerde als Tante Lien, voor Indische Nederlanders, de Late Late Lien show.

Verder stond Wieteke op het podium als cabaretière, schreef ze een tiental boeken en schitterde ze in talloze series en films.

Vorige week overleed Wietekes echtgenoot Theo Moody, met wie ze 55 jaar was getrouwd. Meer daarover zie je in de video bovenaan.