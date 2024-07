FNV: Jumbo verbiedt werknemers om met vakbonden te praten

Supermarktketen Jumbo verbiedt werknemers met vakbonden te praten. Dat zegt FNV. Dit hebben tientallen medewerkers gemeld volgens FNV-bestuurster Margje van der Woude. Momenteel onderhandelt de vakbond met de brancheorganisatie van supermarkten over een nieuwe cao voor supermarktmedewerkers.

Volgens Van der Woude heeft Jumbo het verbod naar medewerkers van alle filialen gestuurd. "Dat vind ik wel bijzonder. In principe mag je als vakbond winkels bezoeken en daarom vinden we het heel gek dat Jumbo dit heeft gezegd. Bij andere supermarkten mogen we wel met medewerkers praten", stelt ze. FNV bezoekt deze zomer verschillende supermarkten om werknemers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden.

De cao-onderhandelingen verlopen volgens de vakbond erg stroef. FNV wil dat werknemers 6 procent meer gaan verdienen en dat het jeugdloon verdwijnt. De supermarkten zouden niet verder willen gaan dan een 2 procent hoger salaris.

Geen signalen bij CNV

CNV, die ook meedoet met de cao-onderhandelingen, heeft geen signalen ontvangen dat Jumbo-werknemers niet met vakbonden mogen praten. "Maar dat betekent niet dat FNV geen gelijk heeft", zegt een woordvoerder van de vakbond. Ook van personeelsleden van andere supermarkten heeft CNV dit niet gehoord.

Onlangs maakte CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda bekend dat de tweede onderhandelingsronde geen akkoord heeft opgeleverd. De huidige cao liep begin deze maand af en de nieuwe onderhandelingsronde tussen de vakbonden en de supermarkten begint in september. De collectieve arbeidsovereenkomst geldt volgens Twerda voor zo'n 300.000 mensen.

'Werknemers kunnen vrij met vakbondsleden praten'

Een woordvoerster van Jumbo ontkent dat er een verbod is om met FNV te spreken. "Al onze collega's zijn vrij om met vakbonden, en dus ook FNV, in gesprek te gaan. Zoals we dat al langere tijd doen, verzoeken we vakbonden om dit buiten werktijd en de winkelvloer te doen, zodat collega's ongestoord hun werk kunnen doen en zij er kunnen zijn voor onze klanten."

