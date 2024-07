Onverwacht ingrediënt in Jumbo-salade leidt tot terugroepactie

Supermarktketen Jumbo heeft een waarschuwing uitgebracht voor hun Komkommer Rauwkost. Er bestaat een kans dat deze salade bleekselderij bevat, wat niet vermeld staat op het etiket. Dit kan gevaarlijk zijn voor mensen met een allergie voor bleekselderij.

De betreffende salades hebben een houdbaarheidsdatum van 26 of 27 juni 2024. Jumbo adviseert klanten met een bleekselderij-allergie om deze producten niet te consumeren. Consumenten die niet allergisch zijn voor selderij kunnen het product zonder risico nuttigen.

Klanten kunnen het product terugbrengen naar een Jumbo winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug. Een aankoopbon is niet nodig. Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice via 0800-0220161 of kijken op de website van Jumbo.