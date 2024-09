Extreme regenval zorgt voor steeds meer problemen in de bouw

Bouwbedrijven hebben steeds meer last van extreme weersomstandigheden, meldt ABN AMRO in een rapport over de sector. Het eerste kwartaal van dit jaar was een dieptepunt, toen 20 procent van de ondernemers last had van hevige regenval.

Hoosbuien leiden vaak tot uitstel van funderings-, metsel- en dakwerkzaamheden. Metselwerk moet langer drogen en bakstenen hechten minder goed. Ook is het moeilijker om bouwputten droog te houden. Regenval leidt volgens de bank ook tot veiligheidsrisico's.

Bouwers hebben meestal last van slecht weer in de eerste maanden van het jaar. "Maar ook in het tweede en derde kwartaal ervaren ze vaker beperkingen vanwege extreem weer", aldus ABN AMRO. De bank benadrukt dat warmte- en neerslagrecords in hoog tempo worden verbroken. "Mei 2024 gaat de boeken in als de natste maand sinds de metingen in 1906 begonnen."

Binnen bouwen

Bouwen in een fabriek kan een oplossing zijn tegen extreem weer. "Overkappingen en windschermen kunnen bouwplaatsen afschermen voor wind en regen en onveilige situaties voorkomen, maar zijn wel kostenverhogend."

ANP