Gourmetten-etiquette: zo houd je het gezellig én smakelijk aan tafel

Gourmetten: de een doet met allemaal met kleine pannetjes en de ander legt van alles op een grote plaat bij elkaar. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar één ding staat vast: gourmetten is dé oer-Hollandse traditie tijdens kerst. Tijd om de etiquette door te nemen, zodat het een gezellige avond blijft aan de kersttafel.

Houd het eten gescheiden

Nee, het gaat dan niet om het scheiden van kip of biefstuk in aparte bakjes. Maar om te voorkomen dat iemand die champignons tegen jouw varkenshaas aanlegt op de plaat: werk met verschillende gedeeltes op de bakplaat, of geef iedereen zijn eigen pannetje. Zo krijg je ook niet de sappen van iemands speklap in je zalm.

Voorkom spetterende pannetjes

Na een avondje gourmetten ruik je het vaak nog in je kleding. Om gedoe met stinkende kleding of een kleine brandplek op je arm te voorkomen, is het verstandig om de bakplaat of je pannetje met een kwastje in te smeren met boter of zonnebloemolie in plaats van een hele scheut erin te leggen. Dat scheelt een hoop gespetter. Gebruik liever geen olijfolie; veel platen kunnen daar niet tegen. En maak tussendoor je pannetje even schoon om overtollig vet te verwijderen.

Zet niet alles gelijk op tafel

Het klinkt heel aanlokkelijk: alles wat je hebt meteen op tafel zetten. Het ziet er natuurlijk fantastisch uit voor die Insta-foto, maar handig is het niet. Los van dat het plek inneemt, zet je ook rauw vlees een paar uur buiten de koelkast en vlakbij een warmtebron, de gourmetpan zelf. Dit is niet alleen onhygiënisch, maar kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat bacteriën sneller groeien bij warme temperaturen. Zet alles in porties op tafel dus en vul pas bij als iets op is.

Eet wat minder brood

Het duurt altijd even voordat je slavinkje of kipstukje klaar is. Het is dan verleidelijk om naar het brood te grijpen, maar dat vult snel. Wil je toch iets te knabbelen? Kies dan voor een stukje paprika, ui of champignon. Dat is niet alleen gezonder, maar zo houd je ook ruimte over voor de vele baksels. Eet trouwens ook niet té veel groenten, want dat kan natuurlijk ook behoorlijk vullen.