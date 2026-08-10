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OM wil man die met kruisboog op katten schoot langer vasthouden

Rechtszaak

Gisteren, 19:57

Het Openbaar Ministerie wil dat de 26-jarige Yihui L., die in Eindhoven met een kruisboog op katten schoot, tot de inhoudelijke behandeling begin november vast blijft zitten. Het OM vreest dat hij naar China vertrekt en niet meer terugkomt. Van november vorig jaar tot en met mei dit jaar schoot L. willekeurig op katten die op straat liepen.

Een van de gewonde katten is Knorretje. "Ik maak hier de deur open en de kat zat hier op een mandje en deze pijl zat in zijn oog", vertelde zijn baasje Frans destijds aan Hart van Nederland. De vitale organen waren niet geraakt, maar de schrik dat iemand in de buurt het op hun katten had gemunt zat er goed in. "Ongelooflijk, ik kan het niet in woorden uitdrukken. Sprakeloos."

Advocaat: verdachte heeft 'ontzettend veel spijt'

Advocaat Roel Janssen zegt dat zijn cliënt "ontzettend veel spijt" heeft en compensatie heeft aangeboden voor het leed dat hij heeft aangedaan. Volgens Janssen is de kans groot dat L. uit revanchegevoelens handelde nadat hij zelf flink door een kat was gekrabd.

Het OM vreest naast een vertrek naar China ook dat L. gewelddadig kan worden tegen mensen, omdat geweld tegen dieren volgens het OM ook kan leiden tot geweld tegen mensen. Janssen deelt die vrees niet. Wel hoopt hij dat zijn cliënt agressietraining krijgt, zodat hij anders leert reageren als hij ergens mee zit. "Het is geen verkeerde jongen. Hij heeft gewoon verkeerde keuzes gemaakt in zijn leven."

Door Redactie Hart van Nederland

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