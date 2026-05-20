Politie pakt 'kattenkiller' Eindhoven, baasjes opgelucht

Goed nieuws uit Eindhoven: de politie heeft daar een aanhouding verricht in de zaak rond de doodgeschoten katten. Het gaat om een 26-jarige man uit Eindhoven. Hij wordt ervan verdacht afgelopen weekend katten van het leven te hebben beroofd. Baasjes uit de buurt reageren opgelucht dat de 'kattenkiller' hoogstwaarschijnlijk gepakt is.

De aanhouding was dinsdag. Buurtbewoners hebben gehoord dat het om een niet-Nederlandssprekende man zou gaan en dat de aanhouding aan de Vriesstraat zou hebben plaatsgevonden. Bij de aanhouding zou een tas met pijlen gevonden zijn. De politie kan de locatie van de aanhouding en verdere details niet bevestigen, enkel dat het gaat om een 26-jarige man uit Eindhoven.

Lisa Wijgergans, die in november vorig jaar een inzamelingsactie hield om de medische kosten van de getroffen diertjes te kunnen dekken, zegt tegen Hart van Nederland bijzonder opgelucht te zijn.

De aangehouden man zal worden verhoord door de politie.