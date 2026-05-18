'Politie zoekt getuigen na nieuw incident met beschoten kat in Eindhoven'

Opnieuw is er een kat met een pijl beschoten in Eindhoven. Dat gebeurde zaterdagavond in de omgeving van de Maria Montessoristraat. Dat meldt Omroep Brabant maandag. In november werden er in dezelfde buurt al meerdere katten met een pijl beschoten.

De politie is een buurtonderzoek gestart in de omgeving van de Marie Montessoristraat en is op zoek naar getuigen.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat katten in de buurt worden beschoten. Afgelopen november werden op de nabijgelegen Metiuslaan in Eindhoven tijdens verschillende weekenden drie katten geraakt door pijlen.

Wil je de reactie van een van de baasjes zien? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.