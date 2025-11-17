Nog een kat beschoten in Eindhoven, buurt start crowdfunding voor medische kosten

Een derde kat is beschoten aan de Metiuslaan in Eindhoven. Het Dierenziekenhuis in Eindhoven laat aan Hart van Nederland weten dat dat hoogstwaarschijnlijk weer gedaan is met een kruisboog. De poes is volgens een medewerker geraakt in haar buik. Inmiddels is het dier geopereerd en lijkt het erop dat ze het gaat halen.

"Het baasje kwam vandaag binnen met de kat. Het is nog best een jong poesje. Het gaat om dezelfde eigenaar als van de kat die in het gezicht is geraakt", vertelt het dierenziekenhuis uit Eindhoven. "Toen we de wond zagen en het hadden opgemeten, wisten we dat het mogelijk weer zou gaan om een pijl." Volgens Omroep Brabant gaat het om een zes maanden oude kat die 'Ie' heet.

Zondag sprak Hart van Nederland met een eigenaar van een getroffen kat:

0:56 Katten met kruisboog beschoten in Eindhoven, baasje schrikt zich rot

Medische kosten

Hiermee staat de teller op drie katten die in korte tijd werden geraakt door een pijl. Eerder is er al een kat in zijn buik geraakt en bij de ander kwam de pijl terecht in het hoofd. De buurt is erg geschrokken van de incidenten. Inmiddels zijn ze al een crowdfundingsactie gestart om zo hun buren en buurtkatten te helpen met de medische kosten.

Een huisgenoot van de poes werd al in de kop geraakt:

Kat geraakt door pijl - beeld: Dierenziekenhuis Eindhoven.

Het dierenziekenhuis roept de dader op om zich te melden. 'Ben jij zo stoer dat je een kat beschiet met een kruisboog? Je veroorzaakt heel veel dierenleed en mensenleed! Maar ben dan ook zo stoer om de kosten op je te nemen. Je kunt contact met ons opnemen', zegt het ziekenhuis op Facebook.