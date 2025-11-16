Katten met kruisboog beschoten in Eindhoven, 1 dier net naast oog geraakt

In Eindhoven zijn twee katten in een week tijd geraakt door een pijl, meldt het Eindhovens Dagblad zondag. Een van de katten kreeg een pijl in zijn buik en moest worden geopereerd. De andere kat kreeg een pijl in zijn hoofd, net naast zijn oog, meldt het Dierenziekenhuis Eindhoven.

Volgens het ziekenhuis zijn beide katten met een kruisboog geraakt op de Metiuslaan, ten noordwesten van het centrum van de Brabantse stad. Het dierenziekenhuis roept de dader op contact op te nemen. 'Ben jij zo stoer dat je een kat beschiet met een kruisboog? Je veroorzaakt heel veel dierenleed en mensenleed! Maar ben dan ook zo stoer om de kosten op je te nemen', schrijft het ziekenhuis op Facebook.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het baasje van de kat die in de buik werd geraakt van plan aangifte te doen. Ook laat een medewerker van Dierenziekenhuis aan de krant weten dat de andere kat een "relatief kleine verwonding" heeft.