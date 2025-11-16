Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Katten met kruisboog beschoten in Eindhoven, 1 dier net naast oog geraakt

Katten met kruisboog beschoten in Eindhoven, 1 dier net naast oog geraakt

Dierenmishandeling

Vandaag, 17:38

Link gekopieerd

In Eindhoven zijn twee katten in een week tijd geraakt door een pijl, meldt het Eindhovens Dagblad zondag. Een van de katten kreeg een pijl in zijn buik en moest worden geopereerd. De andere kat kreeg een pijl in zijn hoofd, net naast zijn oog, meldt het Dierenziekenhuis Eindhoven.

Volgens het ziekenhuis zijn beide katten met een kruisboog geraakt op de Metiuslaan, ten noordwesten van het centrum van de Brabantse stad. Het dierenziekenhuis roept de dader op contact op te nemen. 'Ben jij zo stoer dat je een kat beschiet met een kruisboog? Je veroorzaakt heel veel dierenleed en mensenleed! Maar ben dan ook zo stoer om de kosten op je te nemen', schrijft het ziekenhuis op Facebook.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het baasje van de kat die in de buik werd geraakt van plan aangifte te doen. Ook laat een medewerker van Dierenziekenhuis aan de krant weten dat de andere kat een "relatief kleine verwonding" heeft.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Overheid waarschuwt voor leed achter ‘schattige’ huisdieren
Overheid waarschuwt voor leed achter ‘schattige’ huisdieren
Dierenpolitie haalt drie moederpoezen en zeventien kittens uit woning op Goeree
Dierenpolitie haalt drie moederpoezen en zeventien kittens uit woning op Goeree

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.