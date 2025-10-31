Terug

Dierenpolitie haalt drie moederpoezen en zeventien kittens uit woning op Goeree

Dierenpolitie haalt drie moederpoezen en zeventien kittens uit woning op Goeree

Dierenmishandeling

Vandaag, 09:21

De dierenpolitie heeft begin oktober in een woning in Stad aan 't Haringvliet op Goeree-Overflakkee zeventien kittens en drie moederpoezen in beslag genomen. De actie volgde op een melding van mogelijke verwaarlozing, die was binnengekomen bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID).

Toen agenten de woning betraden, zagen ze direct dat de dieren er slecht aan toe waren. De katten kregen niet de juiste verzorging. In overleg met de officier van justitie is toen besloten om alle dieren weg te halen.

Samen met de dierenambulance zijn de katten opgevangen en naar een opvangadres gebracht. De politie is een onderzoek gestart.

Door Redactie Hart van Nederland

