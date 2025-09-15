Katten gered uit woning Drimmelen, leefden in 'vuilnisbelt van afval en ontlasting'

Dieren
Vandaag, 15:22
Twee katten zijn vorige week donderdag uit een woning in Drimmelen gehaald. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn laat maandag weten dat de dieren in een zeer ernstig vervuild appartement leefden. "De dieren verbleven in een vuilnisbelt van huisafval, voedselverpakkingen en ontlasting."
De bewoner had sinds half juli meerdere keren de kans gekregen om de woning zelf schoon te maken, maar heeft hier geen gehoor aan gegeven. De kosten voor het transport, vervangend verblijf en de (medische) verzorging van de katten zijn voor de bewoner.
De LID heeft de katten in samenwerking met de politie uit de woning gehaald.
